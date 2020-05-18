تعليق صلاة عيد الفطر في مساجد سوريا

المصدر: دمشق - أ.ف.ب

أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف في سوريا الاثنين تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في المساجد على غرار دول أخرى مثل مصر والجزائر وذلك في إطار تدابير التصدي لفيروس «كورونا».

وسُجّلت 58 إصابة مؤكدة بكوفيد 19 وثلاث وفيات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.



ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن بيان للمجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف «تعليق صلاة العيد جماعة في المساجد حفظاً للنفس ودفعاً للخطر». وأشار المجلس إلى أنه «يمكن صلاتها على هيئتها في البيت مع الأهل جماعة من دون خطبة أو فرادى»، وفق الوكالة الرسمية السورية.

ويندرج قرار المجلس في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس «كورونا».



وكانت السلطات السورية قد أعلنت في 14 مايو منع أي مظاهر تجمعات تتعلق بالعيد خصوصاً ألعاب الأطفال بكل مكوناتها وصالات الألعاب على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالمحافظات، كما أعلنت الاستمرار في حظر التجول الليلي.

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