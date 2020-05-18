السيسي يوجه القوات المسلحة بالتحلي بالجاهزية لحماية أمن مصر القومي

المصدر: وام

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية إلى مواصلة التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي معربا عن تقديره لجهودها وما تبذله من تضحيات فداء لمصر وصونا لأمنها وسلامتها واستقرارها ومقدرات شعبها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، بحضور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية.

واطلع السيسي خلال اللقاء على مجمل الأوضاع الأمنية في الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة الرئيسية على مستوى مصر وجهود القوات المسلحة لضبط الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، خاصة في شمال سيناء وكذلك المنطقة الغربية.

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