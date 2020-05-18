دمشق: العقوبات تلحق الضرر بخدماتنا الصحية

المصدر: جنيف - رويترز

قال وزير الصحة السوري لمنظمة الصحة العالمية، أمس، إن العقوبات الغربية «القسرية غير العادلة» تلحق الضرر بالخدمات الصحية التي تسعى للتصدي لفيروس «كورونا» في بلاده، داعياً إلى رفع تلك العقوبات.



وقال الوزير نزار يازجي في الاجتماع السنوي للمنظمة الذي عقد عبر الإنترنت، «العقوبات الاقتصادية القسرية وغير العادلة تعيق قدرات العديد من الخدمات الأساسية خاصة الرعاية الصحية»، وذلك في إشارة إلى عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ودعا الوزير إلى رفع العقوبات حتى يتسنى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين السوريين، واصفاً العقوبات بأنها حصار غير إنساني.



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