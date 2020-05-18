الصحة السعودية تحدد آلية الاحتفال بعيد الفطر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، آلية الاحتفال الآمن بعيد الفطر المبارك بتطبيق طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريح لـ«الإخبارية»، يجب أن يظل الالتزام هو السمة العامة للسعوديين، بحيث يأتي عيد الفطر المبارك بفرحته وبركته، بينما يمكن لمجتمعنا الابتهاج بتطبيق الضوابط الصحية، بأن نقترب بمودتنا وقلوبنا وتواصلنا دون حدوث تجمعات ودون كسر طرق الوقاية.

ووفقا لصحيفة عاجل جدد «متحدث الصحة» التأكيد على أن المجتمع السعودي أثبت قدرته على التعامل مع الخطوات الجادة من قبل الدولة بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أهمية الحذر من زيادة النشاط المجتمعي والحرص على ترك مسافة آمنة مع الآخرين والتقيد بالضوابط الصحية في حالة الاضطرار للخروج من المنزل.

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