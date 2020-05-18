مفتي السعودية: صلاة العيد في البيوت دون خطبة

المصدر: الرياض- وكالات

قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتى عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، إن صلاة العيد، إذا استمر الوضع كما هو الحال عليه في هذه الأيام، من عدم إقامة الجمع والجماعات في المساجد والجوامع، فإنها تصلى في البيوت، بدون خطبة بعدها.



وأوضح ما نقلته صحيفة الجزيرة، أنه سبق صدور فتوى من اللجنة الدائمة للفتوى السعودية، جاء فيها: (ومن فاتته صلاة العيد، وأحب قضاءها، استُحب له ذلك، فيصلها على صفتها، من دون خطبة بعدها)، فإذا كان القضاء مستحباً في حق من فاتته الصلاة مع الإمام الذي أدى صلاة العيد بالمسلمين، فمن باب أولى، أن تكون إقامتها مشروعة في حق من لم تُقم صلاة العيد في بلدهم، لأن في ذلك إقامة لتلك الشعيرة حسب الاستطاعة.



وكانت أجازت أيضاً هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، أداء صلاة العيد في المنازل، دون اشتراط وجود خُطبة، وذلك في ظل استمرار تفشي فيروس «كورونا» المستجد.



وأوضحت أنه لا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته، فيقتصر على الصلاة دون الخطبة، مؤكدة أنه إذا صلى المسلم صلاة العيد منفرداً أو جماعة بأهله في بيته، فإنه يصليها ركعتين وبالتكبيرات الزوائد، وعدد التكبيرات الزوائد 7 في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، و5 في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز