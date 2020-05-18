تعافي نصف مصابي «كورونا» في السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن نصف عدد المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قد تعافوا، لافتة إلى أن ذلك يؤكد العمل الجاد على سلامة الجميع، والوصول المبكر لتلك الحالات قبل تفاقم صحتها.



وسجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد ١٩) ارتفاعاً قياسياً جديداً ليتجاوز الإجمالي 28 ألف حالة في المملكة‏ بحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم، والذي أوضح أن الحالات الجديدة بلغت 3026.



ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية، حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل قرابة أسبوعين وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية حتى بلغ الإجمالي 28748 حالة ليتجاوز 50% من نسبة الإصابات الإجمالية، حيث وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 57345 إصابة، منهم 44% من السعوديين و56% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 237 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.



وجول ما توصل إليه مستشفى الملك فيصل التخصصي من إمكانية للتوصل إلى نتائج الفحوصات خلال 3 ساعات، اعتبر العبد العالي أن ذلك يعد إضافة نوعية للجهود الدولية في الفحوص المخبرية، مشيراً إلى أنه ستتم الاستفادة من هذه الإمكانية بالشكل الأمثل لتسريع الحصول على نتائج لفحوصات الحالات المؤكدة.

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