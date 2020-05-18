الصحة السعودية تزف خبراً مبشراً بشأن كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

زفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، خبراً مبشراً في مواجهة فيروس كورونا تمثل في تسجيل 3026 حالة تعاف من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء في السعودية إلى 28 ألفا و748 حالة.

كما كشفت الوزارة عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة 57,345.

وكان العدد الإجمالي للإصابات في السعودية قد وصل الأحد إلى 54752، منها 28718 حالة نشطة، بينها 202 حالة حرجة في العناية المركزة.

وتم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى 586405 فحوص في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 16045 عن يوم السبت.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن السعودية تجري ما بين 15 إلى 18 ألف فحص يومياً، وتهدف إلى مضاعفة هذا الرقم.

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