قصف حوثي لمخيمات طبية لفحص «كورونا»

المصدر: ‫عدن - البيان

قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مخيمات الفرق الطبية الخاصة بفحص وباء «كورونا»، في منطقة قانية بين محافظتي مأرب والبيضاء، وسط اليمن.



وأكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الأحد، أن القصف الحوثي على نقطة فحص «كورونا» بمنطقة قانية، أدى إلى إصابة أحد أعضاء فريق الفحص الموجودين في النقطة، وتعرض نقطة الفحص لأضرار بالغة.



وقالت الحكومة اليمنية، في بيان لها، إن استهداف نقطة الفحص التي تقع بعيدة عن مكان الاشتباكات، وفي منطقة آمنة «عمل إرهابي، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي تحرّم استهداف الطواقم الطبية والمشافي وسيارات الإسعاف والمسعفين».



إلى ذلك، دمرت الدفاعات الجوية لقوات التحالف، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مدينة مأرب، بالتزامن واشتباكات عنيفة، شهدتها خطوط التماس وسط مدينة الحديدة.



ووفق مصادر عسكرية، فإن الدفاعات الجوية للتحالف،أعترضت صاروخاً باليستياً، أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الأحياء السكنية في المدينة، فدمرته وأسقطته خارج المدينة دون أضرار، بعد ساعات على اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا نحو المدينة، التي يعيش فيها مئات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النازحين من جحيم الحرب.



‏⁧‫إلى ذلك، تصدت ‬⁩ قوات الجيش الوطني، لهجوم شنته ميليشيا الحوثي في جبهة نجد العتق بمديرية نهم‬⁩ شرقي صنعاء، وشنت هجوماً معاكساً، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع، وألحقت بالميليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.



وفي الحديدة، ذكرت مصادر القوات المشتركة، أن اشتباكات عنيفة دارت وسط مدينة الحديدة، ألحقت خلالها الميليشيا خسائر بشرية، جراء خروقاتها الجديدة، وأن هذه الاشتباكات، شملت خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين.. ومحيط مدينة الصالح. وقالت إن اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، على إثر هجوم لميليشيا الحوثي على الأحياء المحررة في المدينة، انطلاقاً من اتجاه سيتي ماكس وحارة الضبياني وجولة يمن موبايل، حيث وفرت الميليشيا غطاء لهجوم عناصرها، بقصف مدفعي مكثف من وسط الأحياء السكنية.



وفق ما ذكرته المصادر، فإن ميليشيا الحوثي، استهدفت مطاحن ومخازن قمح البحر الأحمر بقذيفة دبابة، كما استخدمت سلاح المدفعية من مواقع تمركزها بين المنازل، في حارتي 7 يوليو والضبياني، في استهداف الأحياء السكنية المحررة داخل الحديدة.



وفي جنوب الحديدة، ذكرت القوات المشتركة، أن 5 من عناصر ميليشيا الحوثي، لقوا مصرعهم، في مواجهات اندلعت بينها في مديرية حيس جنوب المحافظة ⁧‫المطلة ‬⁩على البحر الأحمر.



وفي الحديدة أيضاً، اختطفت ميليشيا الحوثي، وديع الشرجبي، الأستاذ في قسم الإعلام بجامعة الحديدة، بسبب كتاباته وإدانته لاختطاف عدد من طلاب الجامعة خلال الفترة الأخيرة، ومطالبته بالإفراج عنهم، ومراعاة أوضاعهم الأسرية والصحية.

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