هرب «دواعش» من سجن في ريف الحسكة

المصدر: (دمشق - وكالات)

أعلنت مصادر سورية محلية، أمس، هرب عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من أحد السجون بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وفق وكالة الأنباء السورية.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أنّ عناصر «داعش»، استطاعوا الهرب من سجن الهول بريف الحسكة الشرقي الذي تسيطر عليه مجموعات قوات سوريا الديمقراطية، وهي الآن في حالة استنفار.

وفي مارس الماضي، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على تمرد وعصيان نفذته عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل أكبر سجون مدينة الحسكة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، على موقعه الإلكتروني، إن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لـ«قسد» تمكنت من السيطرة الكاملة على التمرد والعصيان الذي نفذه دواعش داخل سجن غويران مساء أول من أمس، بمساعدة طائرات التحالف الدولي.

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