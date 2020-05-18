المنطقة تستبق عيد الفطر بتدابير احترازية

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أعلنت مصر والعراق وفلسطين عن سلسلة من الإجراءات خلال عيد الفطر المبارك وما بعده في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، سلسلة إجراءات احترازية خلال فترة عيد الفطر، كما كشف عن خطة البلاد لتخفيف القيود لاحقاً.

وقال إنه تقرر فرض حظر التجول خلال أسبوع العيد (من الأحد وحتى الجمعة المقبلين)، وغلق المحال التجارية والترفيهية والشواطئ، مع إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي وحافلات الرحلات. كما شدد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، محذراً من «فرض عقوبات» على غير الملتزمين. ومن جهة أخرى، قررت الحكومة، عودة مظاهر الحياة العامة لمختلف القطاعات بعد عيد الفطر، ولمدة أسبوعين.

حظر تجول

من جهتها، أعلنت السلطات العراقية، فرض حظر تجول شامل لمدة 8 أيام، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل.

ويستمر الحظر بالأيام الأخيرة من شهر رمضان، وخلال أيام عطلة عيد الفطر.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس، تقييد الحركة بالكامل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، عشية وخلال عطلة عيد الفطر، كإجراء وقائي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، : «بداية من مساء الجمعة المقبل، ستمنع الحركة بشكل كامل في جميع المدن والمخيمات والقرى، وحتى نهاية الاثنين 25 مايو الجاري»، لافتاً إلى أنه سيسمح للمحال التجارية بكاملها بفتح أبوابها حتى الجمعة، قبل بدء سريان الإغلاق.









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