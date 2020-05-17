إعادة فتح تدريجية لمساجد غزة

المصدر: غزة - د.ب.أ

أعلنت أوقاف غزة، أمس، عن إعادة فتح المساجد بشكل جزئي في القطاع بعد نحو شهرين من إغلاقها ضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقال مدير الوعظ والإرشاد في الأوقاف وليد عويضة، خلال مؤتمر صحافي في غزة، إنه تقرر فتح المساجد تدريجياً لأداء صلاة الجمعة فقط ابتداء من يوم الجمعة المقبل وإقامة صلاة عيد الفطر وفقاً لجملة من الإجراءات والضوابط الوقائية.



وحث عويضة المرضى وكبار السن المصابين بأمراض مزمنة والمنتهي حجرهم الصحي والنساء، والأطفال على أداء صلاة الجمعة في المنازل وتجنّب التوجه إلى المساجد. كما دعا إلى الالتزام بالتباعد بين المصلين، وارتداء الكمامة، وترك المصافحة، واصطحاب سجادة الصلاة، والتباعد عند الدخول والخروج، مشيراً إلى أنه سيتم إغلاق أماكن الوضوء في المساجد.



من جهته، أفاد الناطق باسم الصحة في غزة أشرف القدرة باستقرار إجمالي إصابات فيروس «كورونا» في قطاع غزة عند 20 إصابة منذ نهاية الشهر الماضي تعافى منها 16 حالة ولاتزال أربع حالات مصابة.



يأتي ذلك فيما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» جميعهم في الخليل جنوبي الضفة الغربية.



وأوضحت الكيلة، أن المصابين لشاب يعمل داخل مناطق الـ 48 ومخالطين له ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 560 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة.

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