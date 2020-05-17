وفاة طبيبة تطيح بمدير مستشفى في الجزائر

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

أقالت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، مدير مستشفى بشرق البلاد إثر وفاة طبيبة حامل بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها، ما أثار تعاطفاً وسخطاً كبيرين في صفوف الجزائريين بعد نشر خبر رفض تسريحها في عطلة استثنائية.



وتوفيت الجمعة الطبيبة وفاء بوديسة بعد إصابتها بوباء كوفيد-19 في مقر عملها بمستشفى راس الواد بولاية برج بوعريريج (240 كلم شرق الجزائر)، وهي حامل في شهرها الثامن.



وانتقل وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد، أمس، لتقديم التعازي لعائلة الطبيبة، حيث أعلن فتح تحقيق «لكشف أسباب عمل طبيبة حامل في شهرها الثامن بهذا القسم الذي يشكل خطراً عليها وعلى جنينها» كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.



وأضاف الوزير: «فقدت الجزائر طبيبة كانت تزاول عملها بمصلحة تحمل الكثير من الخطر ما يطرح العديد من التساؤلات في هذا الشأن».



واليوم، أعلنت ولاية برج بوعريريج عبر صفحتها على فيسبوك قرار وزير الصحة إنهاء مهام مدير مستشفى رأس الواد «بناء على نتائج التحقيق الذي أمر به بخصوص وفاة وفاء بوديسة».



وأكد مصدر في وزارة الصحة، فضل عدم كشف هويته، خبر إقالة مدير المستشفى «كإجراء إداري» مشيراً إلى إمكان تقديم الملف للقضاء.



وتصدّر خبر وفاة الطبيبة نشرات الأخبار وأثار تعاطفاً كبيراً للجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تشارك صورتها وصورة زوجها مع ابنتهما الصغيرة بشكل كبير.

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