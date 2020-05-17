عُمان ترجئ انتخاباتها بسبب «كورونا»

المصدر: مسقط - وكالات

أرجأت سلطنة عمان، اليوم الأحد، انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة، والتي كان مقرراً إجراؤها العام الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن وزارة الداخلية أجلت انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة والمقرر إجراؤها العام الجاري، واستمرار المجالس البلدية بتشكيلها الحالي لحين إجراء انتخابات جديدة سوف يتم الإعلان عن موعدها في حينه.

وجاء قرار وزراة الداخلية العمانية بناء على موافقة جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، ونظراً للوضع الراهن الذي تمر به السلطنة ودول العالم من جراء انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

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