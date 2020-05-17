تعرف على عقوبات التجمعات العائلية في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمدت وزارة الداخلية السعودية لائحة تصنيف المخالفات والعقوبات للتجمعات العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو الشاليهات أو المزارع لأكثر من أسرة لا يربطهم علاقة سكنية واحدة .

وشملت اللائحة التجمعات العائلية، وتعني تجمُّع أكثر من أسرة داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع، للمرة الاولي 10 آلاف ريال، والحضور أو الدعوة للحضور أو المتسبب بذلك غرامة 5000 ريال، والمرة الثانية تضاعف الغرامة الى 20000الف ريال، والحضور أو الدعوة للحضور أو المتسبب بذلك غرامة 1000 ريال.

وذكرت الوزارة على حسابها في "تويتر" في حال تكرار أي من المخالفات السابقة، على مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثالثة على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر، وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة.

واوضحت الائحة أن أذا كان المخالف من المقييمن في المملكة فيتم إبعادة ومنع دخولة نهائياً اليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز