وفاة مصري بكورونا تكشف عن مفاجأة صاعقة لزوجته

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وفاة مواطن مصري بفيروس كورونا (كوفيد_19) عن مفاجأة صاعقة لزوجته.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام مصرية فقد كشفت وفاة أحد الأشخاص بفيروس كورونا بمستشفى صدر دكرنس بمحافظة الدقهلية، عن زواجه من سيدة أخرى منذ فترة كبيرة دون معرفة الزوجة الأولى.

وقد نشبت مشادة بين السيدتين داخل مستشفي دكرنس العام، بعد إصابة الزوج البالغ من العمر 60 سنة بفيروس كورونا المستجد، وبعد قيام فريق الترصد باتباع المخالطين وإخطار جميع أقاربه، باحتمال إصابته بكورونا.

وحضرت سيدة من قرية طناح التابعة لمركز المنصورة، لتعلن عن ظهور أعراض الإصابة بفيروس الكورونا عليها، لكونها مخالطة للحالة، وأشارت إلى أنها زوجته الثانية، ولديها طفلان منه.

ونزل الخبر كالصاعقة على الزوجة الأولى وأثناء ذلك الخلاف توفي المريض داخل المستشفى وقد وصلت نتيجة العينة التى تم سحبها منه وتبين أن الحالة إيجابية.

وبإجراء التحليل للزوجة الثانية، تبين أيضا إيجابيتها، وتم اتخاذ الإجراءات الوقاية معا، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بتمى الامديد لتلقي العلاج ، بينما رفضت الزوجة الأولى استلام جثمان الزوج، وتم استدعاء بعض أقاربه لاستلامه.

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