وزير الصحة السعودي: المملكة من أقل الدول في نسبة الوفيات والحالات الحرجة جراء كورونا

المصدر: وام

أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن المملكة من الأقل في نسبة الوفيات ومن الأقل في نسبة الحالات الحرجة في العالم جراء جائحة كورونا ..مبينا أن هذا مقياس العمل الطبي.

وقال الربيعة في كلمة شكر وجهها الليلة الماضية إلى أبطال الصحة في المستشفيات والمراكز الصحية "عندما يأتي طلب المشاركة في مكافحة جائحة فيروس كورونا من كل ممارس صحي أعرف أن أبناء هذا الوطن لديهم من الإخلاص والوفاء الشيء الكثير"، وأضاف أنه "من أول يوم في هذه المرحلة الصعبة كنت على ثقة أن العاملين في القطاع الصحي سيكونون على قدر عال من المسؤولية والكفاءة وهذا ما أراه يوميا".

وفيما يتعلق بارتفاع عدد الإصابات أوضح وزير الصحة السعودي ان ذلك ناتج عن زيادة عدد الفحوصات والطاقة الاستعابية في المختبرات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعة التي كانت مع بداية الجائحة، إضافة الى الفحص الموسع في جميع مناطق المملكة، والذي لم نقم به إلا ثقة منا بوجود جنود أمثالكم يجعلون نظامنا الصحي قويا، وهذا يجعلنا ننطلق بشكل أكبر في الفحوصات لاكتشاف أكبر عدد ممكن من الحالات لإنقاذها قبل فوات الأوان.

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