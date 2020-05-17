الإمارات تطلق مشروعها الخيري في شبوة وتقدم 43 طناً من الغذاء إلى حضرموت

المصدر: أبوظبي- وام

أطلقت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، مشروعها الخيري السنوي، لتوزيع كسوة العيد على أسر الشهداء بمحافظة شبوة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمساعدة الأسر التي فقدت معيلها، فيما قدمت عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، 1000 سلة غذائية، تزن حوالي 43 طناً لأهالي مديرية دوعن بمحافظة حضر موت اليمنية، استفاد منها 5 آلاف شخص.

ووزع فريق الهيئة، 1100 قسيمة مشتريات، من عدة مراكز تجارية بمحافظة شبوة، استهدفت أسر الشهداء والأيتام، وأسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الأشد حاجة، والتي اقتنت ما يناسب أطفالها، عبر منحهم كوبونات شرائية من أكبر المعارض الموجودة بالمدينة، حتى يستطيعوا مشاركة أقرانهم فرحة العيد.

وأكد المهندس مبارك بن حمامة، المشرف الميداني لفريق الهيئة في شبوة، أن هذا المشروع، يحمل في طياته الأمل لأسر الشهداء، الذين يستحقون منا جميعاً أن نتكاتف من أجلهم، موضحاً أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سارعت بتنفيذ المشروع، حرصاً منها على إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب أسر الشهداء، ومشاركتها فرحة العيد، وإشعارها بروح الأخوة والتضامن معها، ومساهمة في تخفيف العبء الملقى على عاتقها في تأمين احتياجات أطفالها.

بدورهم، أعرب المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات، على الاهتمام الكبير الذي توليه لأسر الشهداء، ووقوفها الدائم معها، ورفع المعاناة عنها، مؤكدين أهمية مثل هذه المشاريع الخيرة التي سيكون لها أثر طيب في نفوس المستهدفين.

مساعدات

كما قدمت الإمارات، 1000 سلة غذائية، تزن حوالي 43 طناً، لأهالي مديرية دوعن بمحافظة حضر موت اليمنية، استفاد منها 5 آلاف شخص.

يأتي ذلك، في إطار جهود دولة الإمارات الإغاثية والإنسانية، لمساعدة أهالي محافظة حضر موت، لتطبيع أوضاعهم الإنسانية، في إطار خطة عاجلة، وضعتها «هيئة الهلال الأحمر» للتدخل الإنساني، والتخفيف عن الأسر المتضررة، التي تأثرت بشكل مباشر من توقف العمل، ومنع التجول الذي يطبق في اليمن، كإجراء احترازي، للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأعرب أهالي مديرية دوعن، عن شكرهم لدولة الإمارات، وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، لوقوفها إلى جانبهم في هذه الظروف الاستثنائية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد السلال الغذائية التي قدمتها الإمارات منذ بداية العام 2020، بلغت 19,580 سلة غذائية، تزن 1119 طناً و333 كيلو غراماً، استهدفت 97900 فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضر موت.

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