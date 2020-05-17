مباحثات سودانية إثيوبية بشأن سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه استقبل وفداً سودانياً رفيع المستوى، وكتب أحمد، على صفحته بموقع تويتر، إنه ناقش مع الوفد السوداني قضايا: سد النهضة، والحدود بين البلدين، وكذلك تحديات مواجهة فيروس «كورونا» المستجد. وأضاف، أن هذا اللقاء «دليل على العلاقات القوية طويلة الأمد بين البلدين». ويشارك الوفد السوداني في اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين البلدين التي تعقد بأديس أبابا وتستمر ليومين. كان رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، قد أعلن الشهر الماضي نيته زيارة القاهرة وأديس أبابا لحثهما على استئناف مفاوضات سد النهضة. (أديس أبابا- وكالات)

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