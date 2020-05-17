فريق بحث سعودي يطوّر اختباراً تشخيصيّاً لمرضى "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

طوّر فريق بحث سعودي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض اختباراً تشخيصياً لمرضى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حصل على اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وقال المستشفى، وفقاً لموقع "عاجل" الإخباري، إن الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتمدت اختباراً تشخيصيّاً لمرضى فيروس كورونا تمكن من تطويره فريق بحثي سعودي بمركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بقيادة الدكتور أحمد القحطاني، والدكتورة فاطمة الهملان، عالمي الأبحاث في علم الميكروبات، مشيراً إلى أن الاختبار الجديد يعتمد على فحص البلمرة الجزيئية للفيروس.

وأوضح الدكتور علي الزهراني، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي، أن الفحص خضع لسلسلة من المعايير المخبرية العلمية الدقيقة، واجتاز مراحل التحقق بعد مطابقة نتائجه مع نتائج المختبر التشخيصي الأساسي في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

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