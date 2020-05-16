روبوت يتسوّق ويساعد مصممه على احترام التباعد الاجتماعي

المصدر: كويمباتور - أ.ف.ب

بالتزامن مع الطوابير الطويلة التي تنتظر خارج متاجر التجزئة في الهند أثناء تخفيف تدابير الإغلاق، وجد كارثيك فيلايوثام طريقة للحفاظ على التباعد الاجتماعي ببناء روبوت للتسوق نيابة عنه.

واحتاج مهندس الكمبيوتر إلى يومين لصناعة هذه الآلة المتواضعة، وهي عبارة عن صندوق من الورق المقوى يرتكز على منصة خشبية بأربع عجلات، بكلفة ثلاثة آلاف روبية «40 دولاراً».

وقال فيلايوثام البالغ من العمر 31 عاماً: «أرسلت الروبوت الذي صنعته إلى متجر نبيذ كإجراء تجريبي لإثبات كيف يمكن لشخص ما استخدامه في مكان مزدحم وفرض الوعي بأهمية التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا،

اختبرت هذا الجهاز في الشوارع ولا توجد فيه أي مشكلة وهو يسير بسلاسة حتى على المطبات». ويتحكم فيلايوثام بالآلة من منزله في كويمباتور وهي مدينة رئيسية في ولاية تاميل نادو جنوب الهند.

وباستخدام الهاتف الذكي المدمج في الروبوت، يمكنه إرسال التعليمات عبر الإنترنت، يخبر صاحب المتجر ما يريد شراءه عبر مكالمة فيديو، كما يمكن للروبوت نقل حمولات تصل إلى 50 كيلوغراماً.

وأضاف فيلايوثام: «ميزة هذا الروبوت هي أنه يمكن السيطرة عليه من أي مكان في العالم، يمكن إتمام عملية الدفع باستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني عن بُعد».

ويثق فيلايوثام من أن جهازه، مع القليل من التحسينات، يمكنه الانضمام إلى الروبوتات الأخرى التي وظفت في المستشفيات والمحلات التجارية وقطاعات أخرى للمساعدة في هذه المرحلة الصعبة.

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