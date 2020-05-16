مصر تسجل 491 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة

المصدر: القاهرة – رويترز

أعلنت مصر اليوم السبت تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين منذ بداية التفشي إلى 11719 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 612 بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في بيان إن 151 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس آذار شمل إغلاق المدارس والجامعات والأندية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة وتفرض حظر تجول جزئيا.

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