الأردن خالٍ من إصابات كورونا اليوم

المصدر: عمان - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الأردنية أنه لم تُسجّل أيّ إصابة بفيروس كورونا المستجدّ داخل المملكة اليوم السبت، في حين سُجلت 11 إصابة قادمة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 607، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية(بترا).

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، توجد 3 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة اليوم، ليبقى عدد الحالات المصابة قيد العلاج 132 حالة، منها 54 حالة في مستشفى الملك المؤسّس عبدالله الجامعي، و50 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و28 حالة في مستشفى الملك علياء.

وأشار إلى إجراء 3993 فحصاً مخبريّاً اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 140222 فحصاً.

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