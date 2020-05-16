السعودية تكشف أسباب ارتفاع إصابات «كورونا» في 4 مدن

المصدر: الرياض- وكالات

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في المملكة السعودية، اليوم السبت، عتبة الـ 50 ألفاً. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم السبت، تسجيل 2840 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس «كورونا»، توزعت أغلبيتها في 4 مناطق، حيث سجلت الرياض 839 حالة، وجدة 450، ومكة 366، والمدينة 290.

وحذر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، من مخالفة تعليمات الأمن خلال منع التجول، مؤكداً أن التجمعات والزيارات العائلية، تعد من أبرز أسباب تفشي الفيروس في المملكة.

وشدد على أن الأوقات المسموح بها بالتجول، تهدف إلى تمكين الجميع من قضاء احتياجاتهم الضرورية القصوى، وليس للزيارات والتجمعات المخالفة للوائح.

وأوضح متحدث الداخلية، في تصريح لوسائل إعلام سعودية، أن وزارة الصحة، كشفت خلال الأيام الماضية، عن معدلات كبيرة لإصابة نساء وأطفال بالفيروس، نتيجة الزيارات العائلية، والتنقل من مواقع إلى أخرى.

وحذر من استخدام تصاريح لغير المصرحين لهم بالتنقل خلال منع التجول، لافتاً إلى أن العقوبة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف، أو السجن بمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، أو بهما معاً.

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