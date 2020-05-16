العراق.. صراع على الحقائب الوزارية الشاغرة

المصدر: بغداد - وكالات

لا يزال صراع الكتل السياسية على الحقائب الوزارية قائماً بعد تشكيل حكومة الكاظمي غير المكتملة، وتسعى الأحزاب من خلال الصراع السياسي إلى تمرير شخصيات تخدم مصالحها وتعزز نفوذها في دوائر الدولة لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية.

وأبقت الكتل السياسية التي مررت حكومة الكاظمي، عدداً من الوزارات شاغرة في سبيل الضغط باتجاه تحقيق صفقات المناصب وتبادل المصالح بين أركان السلطة.

وكشف عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، بدر الزيادي، عن عزم غالبية نواب المحافظة عقد اجتماع اليوم السبت لاختيار آخر قائمة للمرشحين لتولي وزارة النفط من أصل 50 مرشحاً تقدموا كمرشحين لشغل المنصب.

وقال، الزيادي، إن نواب البصرة اتفقوا على أن تكون القائمة النهائية للمرشحين تضم ثلاث شخصيات فقط، فيما ستوكل مهمة اختيار أحدهم لإدارة الوزارة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وأعرب الزيادي عن أمله بأن تمتاز الأسماء التي سترشح لتسنّم الوزارة بالكفاءة والنزاهة والتدرج الوظيفي. وشدد، الزيادي، على وجوب أن يكون وزير النفط ملماً بعمل وزارته، ويعمل لإنصاف البصرة والاهتمام بمستشفياتها بعد الأضرار البيئية التي تعرض لها أبناء المحافظة جراء الاستخراج النفطي.

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