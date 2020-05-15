السعودية تحدّد غرامة عدم الالتزام بإجراءات مكافحة "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على إضافة فقرة جديدة إلى جدول المخالفات، تقضي بتغريم كل منشأة لا تلتزم بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة والمُنظِّمة للظروف الاستثنائية، لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وفقاً لما نشره موقع «عاجل» الإخباري.

وحُددت المخالفة بمقدار 10 آلاف ريال تتعدد بتعدُّد الحالات والعاملين.

وكان الراجحي أصدر قراراً وزارياً يقضي بالموافقة على اعتماد الدليل الإرشادي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مكان العمل ليكون دليلاً إجرائياً.

وأوضحت الوزارة أن المخالف لهذا القرار ستُطبق بحقه العقوبات التي تقضي بها أنظمة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموضحة بجدول العقوبات.

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