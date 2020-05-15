مصر تسجل 399 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الجمعة تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا ووفاة 21 حالة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.

وأكدت أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وشددت أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

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