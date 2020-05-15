مقتل 13 إرهابياً بعملية نوعية في سيناء

المصدر: القاهرة - البيان

أعلنت الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية على «فيسبوك»، اليوم الجمعة، جهودها في مكافحة الإرهاب.



وقال الناطق إنه بناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قامت القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آلية، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب، وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعاً.



كما ضبطت القوات المسلحة بحسب بيان الناطق العسكري، عربة دفع رباعى وعدد 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى اكتشاف وتفجير عدد 10 عبوات ناسفة، ضبط وتفجير عدد 4 أحزمة ناسفة، وضبط عدد 3 بندقيات آلية وبندقية قناصة و3 مسدسات 9 مم و21 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة، و12 هاتفاً محمولاً، و4 أجهزة لاسلكية و5 شدات ميدانية.

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