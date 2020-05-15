مصر: إمام مسجد يتسبب في إصابة 20 شخصاً بـ«كورونا»

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في تصريح، أمس، إن إمام أحد المساجد في بورسعيد، صلى بـ20 آخرين جماعة، وهو مصاب بفيروس كورونا.



وأضاف المحافظ في تصريح نقلته «المصري اليوم» أن عضو مجلس إدارة مسجد «مريم» قام بإمامة 20 شخصاً في صلاة جماعة، وتسبب في نقل الفيروس إلى أسرته بالكامل، وتقوم حالياً مجموعات الترصد بمديرية الصحة بمحاولة الوصول إلى الأفراد الذين كانوا يصلون خلف عضو مجلس إدارة المسجد.



كان اللواء عادل الغضبان قد تابع الاستعدادات الفنية والإدارية لأطقم العمل داخل المدينة الشبابية لتكون جاهزة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد، بالتنسيق مع وزارة الصحة.



وأكد المحافظ المتابعة اليومية لسير العمل بالمدينة، موجها أجهزة المحافظة باستمرار أعمال النظافة والتعقيم والتطهير في محيط المدينة بشكل يومي وعلى مدار الساعة.



وأشاد المحافظ بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة وجمعيات المجتمع المدني للمساهمة في توفير احتياجات المنظومة الصحية لمواجهة تداعيات الموقف الحالي.