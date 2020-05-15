شاهد.. حميدتي يذرف دموعه لأول مرة أمام الكاميرات

المصدر: البيان الإلكتروني

ذرف نائب رئيس المجلس السيادي في السودان قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان حميدتي، الدموع وهو يتحدث أول الأربعاء عن أحداث كادوقلي المأساوية، بعد زيارته للمصابين.

وتحدث "حميدتي" عن قتلهم يومياً بدمٍ بارد واستهداف بغدر مخطط وراءه أيادي خفية (لم يسمها) قائلا: إنها ستكشف في وقتها.

ولم يتمالك "حميدتي" حبس دموعه، وهو يذرفها لأول مرة أمام كاميرات وسائل الاعلام عند حديثه عن قتل أسرة كاملة أب وأطفاله، قائلاً: ( أسر تباد بأكملها أب وأطفاله، الحاجه المرة نحنا قواتنا قاعدة تتفرج، نحن عندنا قوة كبيرة جدا قاعدة تتفرج والناس بتموت قدام أعينها، ما بنقدر نتكلم، والدليل على ذلك أنا بكفر للمصابين ديل وأعزي لهم في أسرهم زول رد لي مافي، ومعاهم الحق".

وقال "حميدتي": إن المشكلات التي حدثت في كل من تلس بولاية جنوب دارفور وكسلا وكادقلي فضلا عن المشكلات السابقة التي قد حدثت في الجنينة وبورتسودان، ضمن مخططات تهدف لإنهاك قوات الدعم السريع وسحبها نحو أطراف البلاد المختلفة".

وكشف دقلو في تصريحات صحفية عقب زيارته لجرحى ومصابي الدعم السريع في أحداث كادوقلي عن تكوين مجالس تحقيق بشأن هذه الأحداث التي وقعت، معربا عن أسفه لوقوع هذه الحادثة، وفق ما ذكر موقع "أخبار السودان".

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