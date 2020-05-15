ابتكار مصحف إلكتروني للمكفوفين في السعودية

المصدر: جدة - واس

توصل فريق بحثي سعودي إلى ابتكار مصحف إلكتروني للمكفوفين يحوِّل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، بحيث تتشكل إلكترونياً حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، في تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة.

ويرفع اختراع المصحف الإلكتروني الصعوبة في تلاوة القرآن الكريم من المصاحف الورقية المطبوعة بطريقة برايل التي تتكون من 6 مجلدات كبيرة جداً.

وتابع الفريق البحثي، الذي يترأسه باحث الدكتوراه في إدارة المعرفة بجامعة الملك عبد العزيز مشعل الهرساني، هذا الابتكار منذ كان فكرة، حتى تحويله إلى منتج جاهز للانتشار في أرجاء العالم العربي الإسلامي منطلقاً من السعودية.

يُذكر أن الابتكار حاز المركز الثاني في مسابقة "ابتكر" على مستوى المملكة، عندما كان في مرحلة النموذج الأولي.

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