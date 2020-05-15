السعودية تناشد الجميع التقيد بالإجراءات

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة السعودية، د.محمد العبد العالي، أمس، تسجيل 2039 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس «كورونا»، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وقال في المؤتمر الصحافي اليومي حول «كورونا»: «كلنا مسؤولون، أرجوكم ابتعدوا عن التجمعات، وتقيدوا بالسلوكيات الصحية، ومن أهمها البقاء في المنزل، وترك مسافة آمنة، وارتداء الكمامة القماشة عند الخروج، ومداومة غسل اليدين، وعدم لمس الأسطح والوجه». وبلغ إجمالي الحالات المصابة في المملكة 46 ألفاً و869 حالة، كما تم تسجيل 1429 حالة تعافٍ جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 19051 حالة.

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