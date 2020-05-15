الإمارات توزّع 42.8 طن مساعدات غذائية في حضرموت

المصدر: حضرموت - وام

تواصل دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، تنفيذ حملة «المير الرمضاني» في اليمن، التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي هذا الصدد وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 1000 سلة غذائية، تزن 42 طناً و800 كيلو جرام، استفاد منها 5000 فرد من الأسر غير القادرة في مديرية الضليعة بمحافظة حضرموت، بهدف التخفيف من معاناتها وتحسين ظروفها المعيشية.

وقال حميد راشد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت: إن هذه الحملة التي تنفذ بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تأتي ضمن المشاريع الإنسانية، للوقوف مع الأسر المحتاجة بمحافظة حضرموت خصوصاً مع تداعيات انتشار جائحة فيروس «كورونا».

مشاريع إنسانية

وأكد الشامسي حرص الهيئة على استمرار تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية لتصل إلى كل المواطنين اليمنيين المحتاجين لها، في ظل الظروف التي تمر بها بلادهم.

من ناحيتها عبرت الأسر المستفيدة عن شكرها لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدة أن هذه السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب، وسط معاناتها وحاجتها الماسة لمختلف المساعدات خصوصاً الغذائية منها.

يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020م بلغت 18ألفاً و580 سلة غذائية، تزن 1076 طناً و533 كيلو جراماً، استفاد منها 92 ألفاً و900 فرد من الأسر المحتاجة، والمتضررة في محافظة حضرموت.

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