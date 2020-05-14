الإمارات توزع أكثر من 42 طنا من المساعدات الغذائية على أهالي حضرموت

تواصل دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" تنفيذ حملة " المير الرمضاني " في اليمن التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي هذا الصدد وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 1000 سلة غذائية تزن 42 طنا و800 كيلو جرام استفاد منها 5000 فرد من الأسر غير القادرة في مديرية الضليعة بمحافظة حضرموت بهدف التخفيف من معاناتها وتحسين ظروفها المعيشية.

وقال حميد راشد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت إن هذه الحملة التي تنفذ بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تأتي ضمن المشاريع الإنسانية للوقوف مع الأسر المحتاجة بمحافظة حضرموت خصوصا مع تداعيات انتشار جائحة فيروس " كورونا " .

وأكد الشامسي حرص الهيئة على استمرار تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية لتصل الى كل المواطنين اليمنيين المحتاجين لها في ظل الظروف التي تمر بها بلادهم .

من ناحيتها عبرت الأسر المستفيدة عن شكرها لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدة أن هذه السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب وسط معاناتها وحاجتها الماسة لمختلف المساعدات خاصة الغذائية منها.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020م بلغت 18 ألفا و580 سلة غذائية تزن 1076 طنا و533 كلم استفاد منها 92 ألفا و900 فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.

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