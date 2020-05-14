تغطية مباشرة للصلاة من أجل الإنسانية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

يشهد العالم اليوم الموافق 14 من مايو يوماً تاريخياً تتوحد فيه قلوب بني البشر في شتى بقاع العالم تحت مظلة الأخوة الإنسانية للتضرع إلى الله بالصلاة والدعاء بصوت واحد، كل فرد في مكانه وحسب دينه ومعتقده ومذهبه، يجمعهم اليقين المطلق في قدرة الله ولطفه ورحمته بأن يحفظ البشرية ويرفع عنها وباء «كورونا» المستجد «كوفيد 19». 

وفيما يلي البث المباشر للصلاة من أجل الإنسانية التي وحدت العالم اليوم لمواجهة الوباء بالدعاء لإنقاذ البشرية..

 

كلمات دالة:
  • الصلاة من أجل الإنسانية،
  • الإمارات،
  • فيروس كورونا
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