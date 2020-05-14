الإمارات تؤكد أهمية العمل الدولي الجماعي لمواجهة التحديات أمام مجلس الأمن

المصدر: نيويورك - وام

أكدت دولة الإمارات أهمية العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن «بصيغة آريا» في ذكرى مرور 75 عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية والدروس المُستفادة لمنع وقوع هذه الفظائع في المستقبل.

وقالت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال الاجتماع: «إن تداعيات هذه الحرب كان لها تأثير مباشر على منطقة الشرق الأوسط وهو جانب لا يتم التطرق إليه عادةً في حديث أوروبا عن هذه الحرب، فقد أدى تقسيم موازين القوى بعد انتهاء الحربين العالميتين الأولى والثانية من قبل المنتصرين إلى تحديد الحدود والانقسامات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط مما ترتبت عليه آثار بعيدة المدى لا تزال مستمرة حتى اليوم». وأضافت «في خضم الجائحة العالمية الحالية، تكتسب مناقشتنا اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى، فبينما يعاني العالم من آثار انتشار وباء (كوفيد 19)، فإن بلادي ملتزمة بإعادة التأكيد على المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة».

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