"كورونا" يصل إلى مرحلة الانتشار المجتمعي في السودان

المصدر: الخرطوم - د ب أ

أوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، أن جائحة كورونا وصلت إلى مرحلة الانتشار المجتمعي، ما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية وسياسات جديدة للحد من انتشارها.

وقال الوزير، خلال حديثه في المنصة الإعلامية لجائحة كورونا، مساء أمس: "إن مجلس الوزراء استمع في جلسة اليوم (أمس) إلى تقرير قدّمه وزير الصحة أكرم على التوم"، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت عن ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" إلى 1661 حالة، والوفيات إلى 80 .

وتجدر الإشارة إلى أن 1354 من إجمالي الإصابات مسجلة في الخرطوم وحدها.

وتماثلت 12 حالة جديدة للشفاء، ما يرفع العدد الكلي للمتعافين إلى 173 .

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