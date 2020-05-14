"داعش" يفجّر برج نقل طاقة كهربائية في كركوك

ذكرت مصادر أمنية عراقية، مساء أمس، أن عناصر في تنظيم داعش فجَّروا أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية، ما تسبب في نقص تجهيز الطاقة إلى المنازل في مناطق غربي محافظة كركوك شمال بغداد.

وأوضحت مصادر في قيادة شركة كركوك أن عناصر في تنظيم داعش فجَّروا أحد أبراج الخط الناقل للطاقة الكهربائية في منطقة إدريس هياس قرب حقل خباز النفطي بعبوة ناسفة، وقد خرج عن الخدمة، ما انعكس سلباً على تجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية.

وأشارت المصادر إلى أن فرقاً فنية من دوائر وزارة الكهرباء تواصل العمل للبحث عن خطوط بديلة لمعالجة إيقاف تجهيز المنازل ومشاريع تصفية الماء والمشاريع النفطية.

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