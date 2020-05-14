الإمارات تدين الإرهاب في أفغانستان

المصدر: أبوظبي- وام

أدانت دولة الإمارات، بشدة، الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى في كابول، وجنازة شرقي البلاد، وأديا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات، تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. وأعربت الوزارة، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وشهدت أفغانستان، أول من أمس، هجومين، استهدف الأول مستشفى توليد في كابول، وأسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل، من بينهم رضع وممرضات، فيما قتل 37 شخصاً على الأقل، في هجوم ثانٍ، استهدف جنازة.

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