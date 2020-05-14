تونس «بلا إصابات» جديدة وارتفاع معدّلات الشفاء في المنطقة

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

لم تسجّل تونس ولليوم الثالث على التوالي، إصابات بفيروس كورونا، وفق ما أفادت وزارة الصحة. وأكدت السلطات الطبية ضرورة الإبقاء على الحذر والالتزام بالإجراءات الصحية.

وقالت الدكتورة نصاف بن علية العضو في لجنة مكافحة فيروس «كورونا»، في مؤتمر صحافي، أمس، إنّ من المبكر الحديث عن القضاء على الوباء، موضحة أن المخاطر لا تزال عالية في ظل تواصل إجلاء التونسيين القادمين من دول ما زالت في مواجهة الوباء. بدوره، كتب وزير الصحة عبد اللطيف المكي، في «تدوينة» على «فيسبوك»:

«الحكومة عموماً ووزارة الصحة خصوصاً هما الأحرص على إعلان الانتصار النهائي على الوباء لو كانت المعطيات العلمية تسمح بذلك، الأرقام الأخيرة لعدد الإصابات، والتي استمرت في التنازل إلى حد الصفر، تؤكد أننا على الطريق الصحيح لا غير، وتؤكد أنه علينا مواصلة هذا الطريق لنصل إلى الانتصار النهائي».

وفي العراق، حذّر حسن كريم الكعبي نائب رئيس البرلمان، رئيس خلية الأزمة النيابية لمواجهة فيروس «كورونا»، من أنّ ارتفاع حالات الإصابة في بغداد والبصرة يشكل جرس إنذار خطيراً للغاية، ينذر بكارثة بشرية وصحية في العراق.

وقال الكعبي، في بيان، إن الموقف الوبائي للإصابات المسجلة الثلاثاء، وارتفاعها في بغداد وحدها إلى 71 إصابة، يشكل جرس إنذار خطيراً للغاية يُنذر بكارثة بشرية وصحية في العراق، لا سيما في محافظتي بغداد والبصرة، مضيفاً: «السبب الأساسي والمباشر وراء ارتفاع الأعداد المسجلة للإصابة بالفيروس، هو عدم الالتزام بإجراءات فرض حظر التجوال سواء الكلي أو الجزئي.

واستمرار اللامبالاة من قبل عدد كبير من المواطنين إزاء خطورة الوباء، والمتمثلة بعدم الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية من قبل الجهات المختصة ومنع التجمعات وإقامة المناسبات ومجالس العزاء والزيارات العائلية والتردد على الأماكن المزدحمة».

ودعا الكعبي الجهات المختصة إلى محاسبة المخالفين لقوانين الحظر وتكثيف عمليات المسح الوبائي الميداني لا سيما في المناطق الموبوءة. وفيما ارتفعت معدّلات التعافي في الكويت إلى 3263، بعد تسجيل 162 حالة شفاء جديدة، وصل عدد المتعافين في سلطنة عمان إلى 1289 من أصل 4019 مصاباً. وفي المغرب، أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، تعافي 180 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح مجموع المتعافين 2991 شخصاً، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

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