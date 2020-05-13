خبر مفرح من مصر .. إصابات أقل وتعاف أكبر

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصري خروج 160 مصاباً بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وفي الوقت ذاته تراجع حالات الإصابة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، اليوم الأربعاء، إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 2486 حالة حتى اليوم.



وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافياً.



وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 556 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان المصرية رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية

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