وزارة الصحة السعودية تعلن عن رقم إيجابي في مواجهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 2365 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 17622 حالة، وبهذا الرقم يكون إجمالي حالات التعافي من الحالات المؤكدة قد اقترب من 40%.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أنه تسجيل تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 273 حالة.

وأشار في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1905 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 44830 حالة.

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