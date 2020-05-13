إجلاء مصريين عالقين بالسودان

المصدر: القاهرة- وكالات

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، فى طريقها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لإجلاء المصريين العالقين هناك، منذ تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة، لمكافحة تفشى فيروس «كورونا» المستجد.

ومن المقرر، عودة الرحلة إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث يجرى فحص جميع الركاب القادمين على الرحلة، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوماً.

وذلك تنفيذاً لقرار وزارة الصحة المصرية، حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد.

كانت أعلنت سلطة الطيران المدني المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر، لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية، والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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