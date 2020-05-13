طائرات عمودية سعودية لمساندة جهود مواجهة «كورونا»

المصدر: الرياض- واس

سخرت وزارة الدفاع السعودية ممثله بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي النفاثة، والعمودية على مدار (24) ساعة، لنقل من تتطلب حالتهم الصحية مراجعة المستشفيات التخصصية والمدن الطبية التابعة لوزارة الصحة خارج مدنهم، لتلقي الرعاية اللازمة لمرضى الأورام والقلب والحالات العاجلة من مدن المملكة وخارجها، بعد إيقاف حركة الطيران الداخلي والخارجي بالإضافة لنقل العينات الخاصة بفيروس «كورونا» من مختلف المناطق إلى المختبر الوطني، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الكريمة، لتوفير جميع الإمكانات لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد



(covid 19).



ويأتي هذا التعاون امتداداً للجهود التكاملية بين وزارة الصحة والخدمات الطبية للقوات المسلحة على جميع الصعد للتصدي لجائحة «كورونا»، حيث تم نقل أكثر من (198) مريضاً بواقع (67) رحلة إخلاء طبي جوي خلال الأسبوعين الماضيين من مختلف مناطق المملكة.



تجدر الإشارة إلى أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة يقوم سنوياً بنقل أكثر من (2500 ) مريض، بما يزيد على (1600) رحلة نقل للمرضى والأعضاء من داخل المملكة وخارجها.

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