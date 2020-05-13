مخالفون يسرقون 400 ألف ريال من عملاء بنوك في السعودية

صرَّح الرائد محمد الغامدي المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة أموالهم، والقبض عليهم وهم وافدون من مخالفي نظام الإقامة من جنسية أفريقية، وأسفرت إجراءات الاستدلال الأولية تورطهم بارتكاب «5» جرائم بنفس الأسلوب الإجرامي بحسب صحيفة عكاظ، وبلغت المبالغ النقدية المسروقة 400 ألف ريال، تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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