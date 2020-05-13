جامعة الدول العربية تؤكد دعم العراق في مواجهة التحديات

المصدر: القاهرة - د ب أ

أجرى أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفياً، أمس، برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لتهنئته على تكليفه برئاسة مجلس الوزراء، وحصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب العراقي.

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية أن الأمين العام أكد لرئيس الوزراء العراقي دعم الجامعة العربية للعراق في مواجهة التحديات التي يمر بها، وحرصها على مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في سبيل تحقيق الاستقرار والرفاهية للعراق وشعبه.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد ضرورة الدور المحوري الذي يمكن للعراق القيام به في محيطه العربي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية مواصلة جهود مكافحة الإرهاب.

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