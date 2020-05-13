11 برلمانياً مصرياً قيد الحجر الصحي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري ، أنه تم عزل 11 نائبا من لجنة الخطة والموازنة بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس.

وجاء إعلان الخولي، عبر برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الثلاثاء، في معرض تعليقه على إصابة النائبة شرين فراج بفيروس كورونا بحسب روسيا اليوم.

وأضاف: "نتمنى بشكل عاجل الشفاء للنائبة شرين فراج، ولكل المصابين"، لافتا إلى أن البرلمان كان متوقفا لفترة طويلة وعاد مؤخرا لإقرار بعض التشريعات الخاصة بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا دعما للطبقات الأكثر تضررا من جراء الأزمة".

وتابع الخولي أن الدخول للبرلمان يتم عبر بوابات تعقيم صنعتها القوات المسلحة، وهناك مسافة بين كل نائب في الجلسة العامة تصل لـ1.20متر، وأن جميع النواب على وعي كامل، ولا يصافحون بعضهم.

ولفت إلى أن المخالطين للنائبة المصابة سيخضعون للعزل المنزلي لمدة 14 يوما، ومعظمهم من لجنة الخطة والموازنة ويقدر عددهم بـ11 نائبا، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تعليق للجلسات، ولا يوجد أي نائب يريد التهاون في واجبه البرلماني.

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