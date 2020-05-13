السعودية تعلن حظراً شاملاً للتجول خلال عيد الفطر

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، فرض حظر تجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان، إنه حتى ذلك الحين ستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة مساءً، باستثناء مكة المكرّمة، التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.

إلى ذلك، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، أنه لم تسجل أمس، أي إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الأراضي الفلسطينية، وذلك لليوم الخامس على التوالي بعد فحص حوالي ألف عينة من جميع المحافظات، وتم تسجيل 15 حالة شفاء جديدة.

وقالت الوزيرة إن عدد المتعافين ارتفع إلى 382، واستقر عدد الإصابات عند 547. وسُجلت 4 حالات وفاة منذ انتشار الفيروس في مارس. وقالت كيلة إنه تم وضع 240 حالة جديدة بالحجر المنزلي، وإن عدد من هم في الحجر حالياً بلغ 14872، في حين أنهى الحجر 47438. وكانت الحكومة الفلسطينية قررت عودة الموظفين الحكوميين لعملهم (اليوم) في المحافظات الخالية من الإصابات.

مخالطو مصاب

في الأردن، أغلقت لجنة التقصي الوبائي في مديرية صحة محافظة جرش، احترازياً، 39 محلاً تجارياً تعاملت مع موزع بوظة كشفت إصابته بالفيروس.

وقال مدير الصحة، د.أحمد القادري، إنه تم جمع العينات من أصحاب المحال التي تم إغلاقها ومخالطي المصاب، للتأكد من خلوهم من الإصابة.

وسجلت في لبنان 11 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 870 حالة. ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة «ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة»، في حين بلغ عدد حالات التعافي 234.

وأعلنت الكويت شفاء 194 حالة من المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3101.

وسجلت مملكة البحرين حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة إلى تسع حالات.

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