أعراض "كورونا" تظهر على مدير تمريض في السعودية

كشف عثمان بن شاكر الثقفي، مدير خدمات التمريض بالحجر الصحي في منطقة الحدود الشمالية بالسعودية، عن حقيقة ظهور أعراض الإصابة بفيروس «كورونا» عليه، مؤكداً أن نتيجة الفحص كانت سلبية.

وقال الثقفي، وفقاً لصحيفة "عكاظ": "شعرت بآلام في الحلق خلال عملي بالحجر الصحي، وتوجهت لبرج الشمال الطبي لإجراء الفحوص المطلوبة، وتم تشخيصي بالتهاب بالحلق، وأخذ عينة لفحص كورونا بحكم عملي في الحجر الصحي".

وتابع: "تم تنويمي بالبرج من يوم الجمعة الماضي حتى ظهور النتيجة (الثلاثاء)، وكانت سلبية".

ونوّه بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون بأي أعراض تظهر، مع أهمية اتخاذ الاحتياطات الاحترازية.

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