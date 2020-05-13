السعودية تؤكد حرصها على أمن السودان

المصدر: (الرياض- وام)

استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، هاتفياً، مع الرئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان، العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال الذي تلقاه من رئيس مجلس السيادة في السودان، أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشدداً على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه. من جهته، أعرب الفريق البرهان عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان، وحرصها على أمن السودان واستقراره.

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