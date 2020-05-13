رئيس تحرير «الحياة الجديدة» الفلسطينية: «البيان» أحدثت نقلة نوعية في الفضاء الإعلامي العربي

المصدر: رام الله - محمد الرنتيسي

عبّر محمود أبو الهيجاء رئيس تحرير «الحياة الجديدة» الفلسطينية عن اعتزازه بمسيرة «البيان»، مؤكداً أنها وإذ تحتفل بعيدها الأربعين، فإنها «تُحدّث أخبارها» وتجدد شبابها، بعد أن خطت خطوات جريئة، أحدثت نقلة نوعية في الفضاء الإعلامي العربي، وحلّقت في آفاق رحبة وعالية من النجاح.



وقال محمود أبو الهيجاء، إن «البيان» رسخّت وجودها المهني، لتنهض بدورها الوطني والقومي، ولاحقت تطورات العمل المهني، مقدمة لقرائها ومتابعيها على مختلف منصاتها الرقمية، كل ما هو جديد ومبتكر، ما جعلها واحدة من أهم قلاع الإعلام في الوطن العربي.



ولفت أبو الهيجاء إلى أن «البيان» أظهرت توافقاً فريداً ما بين مطبوعتها اليومية، والانفتاح على المحتوى الرقمي، لتتبوّأ قصب السبق كأول صحيفة عربية ذكية على شاشات الشبكة العنكبوتية، ونراها تبتعد عن تقليدية العمل الصحفي، فتجدد شبابها كل فترة، بتغييرات تنعكس على الشكل والمضمون.



وأشار أبو الهيجاء إلى أن الصحيفة، عززت خطاب الحق والعدل والسلام في صحافتنا العربية، وأظهرت ثقافة تنويرية في التصدي لمختلف قضايا المنطقة، من خلال المعالجة الجريئة والموضوعية، ما أكسبها مكانة مرموقة، مقدماً التهاني لأسرة «البيان» التي أعطت القارئ ما يستحقه على مدار سنواتها الأربعين.

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